Calcio: n.1 Lione, che pressione su arbitro da panchina Juve (Di domenica 9 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 09 AGO - "Da bordo campo hanno messo un'incredibile pressione sull'arbitro". Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, sulle colonne del quotidiano Le Progrès ha raccontato il clima ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : JUVENTUS – LIONE 2-1 Risultato finale ? ? rig. #Depay (12’) ? rig. #Ronaldo (43’) ? #Ronaldo (60’) ? LIONE AI QUART… - Sport_Mediaset : #Lione, #Aulas: 'La #Juve ha messo pressione all'arbitro da bordocampo'. Il presidente dei francesi: 'Momento speci… - tuttosport : #Lione, #Aulas: '#Juve, il pressing sull'arbitro non è servito' ?? - Claudio35260961 : RT @tuttosport: #Lione, #Aulas: '#Juve, il pressing sull'arbitro non è servito' ?? - Bruno_G79 : RT @Sport_Mediaset: #Lione, #Aulas: 'La #Juve ha messo pressione all'arbitro da bordocampo'. Il presidente dei francesi: 'Momento speciale,… -

La Juve ‘caccia’ il tecnico Sarri affidando la panchina al debuttante Pirlo. Eliminato anche il Napoli. In Europa League sorrisi per l’Inter, mentre saluta la competizione la Roma Dopo quasi mezzo ann ...Qualcuno dei calciatori azzurri che in gran segreto ha continuato a tenere rapporti con lui, in mattinata gli ha scritto per dargli coraggio. Un sms, perché Maurizio Sarri legge solo quelli. Non ha ri ...