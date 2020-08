Barcellona, la caviglia di Messi è ok: non è in dubbio per il Bayern Monaco (Di domenica 9 agosto 2020) Leo Messi sta bene e sarà arruolabile per il match contro il Bayern Monaco valido per i quarti di finale di Champions League 2019/2020. Questo l’esito degli esami strumentali sulla caviglia dell’attaccante argentino, colpito duramente da Koulibaly in area nel fallo da rigore che ha portato al 3-0 momentaneo dei blaugrana siglato da Suarez. Oggi Messi è stato infatti sottoposto ad accertamenti che non hanno evidenziato alcun problema. Solo un grande spavento. Leggi su sportface

