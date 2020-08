Trova uova antiche di 1700 anni conservate perfettamente: le prende e… (Di sabato 8 agosto 2020) Un team di ricercatori ha condotto una scoperta di portata epocale. Stava scavando infatti all’interno di un antico pozzo, quando ha Trovato qualcosa che non si sarebbe mai aspettato di Trovare. Gli archeologi hanno infatti rinvenuto ben quattro uova datate 1700 anni circa. Tuttavia, sebbene il riTrovamento possa essere stato una bella notizia, ciò che è successo dopo ha vanificato i buoni intenti. Ma vediamo bene cosa è successo… Trova uova antiche conservate perfettamente… Il riTrovamento è avvenuto nei pressi di Aylesbury, nella regione inglese del Buckinghamshire. Si tratta delle prime uova, di epoca romana, mai ... Leggi su velvetgossip

angela22016617 : @InOndaLa7 @La7tv @DAVIDPARENZO @lucatelese Ride si trova in buona compagnia! uova di oca senza la nutriente sostanza!!! - LydiMartinReal : Se fosse veramente a Napoli a quest'ora vedreste una Lydia in giro ad urlare 'DOVE STA IL MIO NANO! PALESATI O TI L… - Ourstarrynight3 : RT @dastysvibes: Quindi negli Stati Uniti le uova Kinder sono bandite perché i bambini potrebbero soffocare con il giochino che si trova ne… - dastysvibes : Quindi negli Stati Uniti le uova Kinder sono bandite perché i bambini potrebbero soffocare con il giochino che si t… -

Ultime Notizie dalla rete : Trova uova

LiberoQuotidiano.it

Nascondeva oltre mezzo chilo di stupefacenti in casa, 45enne in manette. E’ il secondo sequestro in poche settimane.C’è chi nei barattoli di vetro ci conserva semplicemente il ragù. E c’è chi invece ci mette la droga. Hashish, marijuana e cocaina, in tutto circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti, custodite appun ...