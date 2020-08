Temptation Island, Antonella Elia e le ultime su Pietro delle Piane (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo la conclusione di Tempation Island Antonella Elia torna sui suoi passi e dice la sua sul fidanzato, Pietro delle Piane, col quale aveva avuto discussioni sull’isola. Termina la seconda avventura su un’isola televisiva per Antonella Elia. L’ex valletta di Mike Bongiorno e show girl di Non è la Rai, dopo l’Isola dei Famosi di cui era stata concorrente anni fa, in questo 2020 ha dovuto affrontare le insidie di Temptation Island. La bionda soubrette, come da pronostico e da copione, ha avuto più di qualche screzio sull’isola con il fidanzato Pietro delle Piane, tanto che sembrava che i due dovessero definitivamente rompere. ... Leggi su bloglive

