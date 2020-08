Regionali, Fdi sulle spiagge della Campania per raccogliere plastica (Di sabato 8 agosto 2020) “Lasciamo una buona impronta. Da domani Fratelli d’Italia sara’ sulle spiagge della Campania per raccogliere plastica. A chiunque ci portera’ rifiuti in plastica regaleremo la ciabatta da mare di Fratelli d’Italia. Si inizia dalle province di Salerno e Caserta: dalle ore 10 alle ore 13 saremo al lido Acapulco Dolcevita Beach di Pontecagnano- Faiano in via dei Navigatori 29 e dalle ore 10 alle 14 alla Baia Domizia di Cellole in via fontana vecchia”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, commissario regionale di FdI in Campania. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

