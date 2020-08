Ragazzo spende 20.000 dollari in donazioni su Twitch, la madre riottiene i soldi: “Ma è stata dura” (Di sabato 8 agosto 2020) Una famiglia è stata in grado di riottenere la maggior parte dei 20.000 dollari spesi in gran segreto dal figlio adolescente in donazioni, abbonamenti e bit di Twitch. La madre dell’adolescente ha scoperto che erano letteralmente volati via 19.870,94 dollari dalla sua carta di debito tra il 14 e il 30 giugno, sostenendo che in soli 17 giorni erano praticamente scomparsi “anni di risparmi”. A spendere tutti quei soldi era stato suo figlio, che aveva inoltrato donazioni a famosi streamer di Twitch, come Tfue, Gorb, Ewokttv, il quarterback degli Atlanta Falcons Kurt Benkert e Meyers Leonard dei Miami Heat. La madre, che voleva rimanere anonima per proteggere la sua famiglia, ha ... Leggi su esports247

