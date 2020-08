PS5 vs Xbox Series X: per gli analisti la console Sony venderà il doppio di quella Microsoft (Di sabato 8 agosto 2020) Sony e Microsoft si stanno preparando per il lancio delle loro console next-gen, previste per il periodo festivo di fine anno. Ovviamente, entrambe le aziende si aspettano di vendere un gran numero di unità, facendo leva sui propri punti forti per attirare sia i fan di vecchia data che nuovi utenti.Entrambe le console di nuova generazione hanno i propri punti di forza tuttavia, quale di esse possiede, al momento, un vantaggio rispetto alla concorrenza? Stando ad un nuovo rapporto dell'agenzia di analisi DFC Intelligence, sembra proprio che Sony e la sua PlayStation 5 siano le favorite dell'imminente console war, almeno dal punto di vista delle vendite.L'agenzia prevede infatti che Sony riuscirà a piazzare oltre 100 milioni di unità vendute per ... Leggi su eurogamer

Multiplayerit : PS5 venderà il doppio di Xbox Series X, secondo DFC Intelligence - infoitscienza : PS5: stimate vendite due volte maggiori rispetto a Xbox Series X - botxboxseriesx : RT @spaziogames: #PS5 batterà #XboxSeriesX? Un'analisi lo conferma. - spaziogames : #PS5 batterà #XboxSeriesX? Un'analisi lo conferma. - infoitscienza : PS5 venderà il doppio di Xbox Series X, secondo DFC Intelligence -