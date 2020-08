Ponticelli: Arrestati un 48enne e un 20enne. I NOMI (Di sabato 8 agosto 2020) Ponticelli: Arrestato un 48enne per associazione a delinquere e un 20enne per rapina. Ieri gli agenti del Commissariato Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato in via A.C. De Meis Ciro Ioele, 48enne di Cercola, e lo hanno arrestato perché colpito da un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso nei suoi … Leggi su 2anews

NAPOLI – I Carabinieri della stazione di napoli pianura hanno arrestato per truffa un 20enne incensurato del quartiere Ponticelli. Aveva convinto una signora – con l’aiuto del complice – a farsi dare ...

Napoli, spaccio a piazza Garibaldi. I carabinieri arrestano un pusher

I Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio marcello moccia, 38enne del quartiere ponticelli già noto alle forze dell’ordine. Alcuni ci ...

I Carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio marcello moccia, 38enne del quartiere ponticelli già noto alle forze dell'ordine. Alcuni ci ...