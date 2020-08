Pole per Bottas a Silverstone, beffato Hamilton: terzo Hulkenberg, ottavo Leclerc (Di sabato 8 agosto 2020) Pole position per Valtteri Bottas al termine delle qualifiche del Gran Premio del 70 anniversario della Formula 1, valevole per il quinto appuntamento del Mondiale. Sul circuito di Silverstone il ... Leggi su gazzettadelsud

forumJuventus : GdS: 'Sarri, dal flop al rischio addio. Inzaghi in pole per sostituirlo? Il preferito di Agnelli resta Zidane, che… - SkySportMotoGP : FERNANDEZ! Prima pole in carriera per lo spagnolo ?? #Moto3 ?? Ma l'ultimo tentativo non l'ha fatto nessuno ?? Foggia… - SkySportF1 : Tempone per Hulkenberg e Gasly in Q2? ? ? Ocon, Vettel, Sainz, Grosjean e Russell fuori dal Q3 ? ?? LIVE le qualific… - GazzettaDelSud : Pole position per Bottas a Silverstone, beffato Hamilton: terzo Hulkenberg, ottavo Leclerc - MarekNapoli : RT @napolimagazine: MEDIASET - Juve, ufficiale l'esonero di Sarri, Inzaghi e Mancini in pole per sostituirlo -