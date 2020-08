Parrucchiera positiva al Covid in provincia di Firenze: scattata la quarantena per 70 persone (Di sabato 8 agosto 2020) Sono 70 i cittadini di Borgo San Lorenzo, un paese di meno di 20mila abitanti in provincia di Firenze, posti in quarantena dopo essere entrati in contatto con una Parrucchiera del posto risultata positiva al Coronavirus. Un vero e proprio cluster nel Mugello che si è acceso dopo che la Asl Toscana Centro pochi giorni fa ha scoperto che la donna è positiva al Covid. A quel punto sono scattate le operazioni per il rintracciamento delle persone che l’hanno incontrata nelle ultime settimane. Sono stati subito posti in isolamento i suoi familiari e contattati i cittadini del borgo che di recente hanno tagliato i capelli dalla professionista. A quelli partiti per le vacanze è stato chiesto di rimanere nel luogo dove si trovano in ... Leggi su ilfattoquotidiano

