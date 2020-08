Paratici Juventus: come nasce l’idea Pirlo e il motivo dell’esonero di Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) Paratici Juventus – Il dirigente sportivo ha parlato tramite i microfoni di Sky Sport della scelta che riguarda la panchina bianconera. In poche ore, infatti, è stato esonerato Maurizio Sarri ed è stato ingaggiato Andrea Pirlo. Paratici ha raccontato come è nata la trattativa e il motivo che ha portato la società a compiere queste scelte. Juventus: Paratici sull’ingaggio di Pirlo “La decisione è juventina, naturale. Pensiamo che possa essere un predestinato. E’ stato da noi anche nelle settimane precedenti e ci siamo sentiti sempre. Non esiste un episodio relativo all’esonero. Abbiamo fatto le valutazioni che sono il frutto della stagione, quindi non si ... Leggi su juvedipendenza

