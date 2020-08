MotoGp, libere 3 a Brno: Valentino Rossi quinto, Morbidelli il più veloce (Di sabato 8 agosto 2020) ROMA - Franco Morbidelli impressionante: 1:56.037, nella terza sessione di prove libere sigla il miglior tempo sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca . Sorpreso dunque il leader del mondiale Fabio ... Leggi su corrieredellosport

SkySportMotoGP : #VR46 spiega quali problemi ha avuto e parla dell'infortunio a @PeccoBagnaia #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - SkySportMotoGP : A Portimao il venerdì è a tinte blu, ma occhio a @jonathanrea ? Il resoconto del primo giorno del #PRTWorldSBK… - Motorsport_IT : #MotoGP | MotoGP, Brno, Libere 3: Morbidelli vola, Dovizioso in Q1 - dianatamantini : MOTOGP - Franco Morbidelli in evidenza nella terza sessione di libere: per lui Q2 col miglior tempo. Seguono Zarco… - corsedimoto : #MOTOGP - Franco #Morbidelli in evidenza nella terza sessione di libere: per lui Q2 col miglior tempo. Seguono… -