Milano: Comune assicura contributi a favore di progetti e attività di spettacolo (2) (Adnkronos) - Il secondo avviso prevede che, entro il 15 settembre, gli enti che svolgono, in via prevalente o esclusiva, attività di spettacolo a livello professionistico possano presentare domanda di contributo a sostegno di iniziative, progetti e manifestazioni culturali in ambito teatrale, musicale, cinematografico e multidisciplinare, che si svolgono - o si sono già svolte - nella città di Milano durante l'anno 2020. Lo stanziamento di 875mila euro nel bilancio comunale è quindi destinato a sostegno delle spese sostenute per l'organizzazione di festival, rassegne, eventi e manifestazioni, che quest'anno, viste le limitazioni imposte dalle misure di contrasto alla pandemia, prevedono modalità di realizzazione inusuali e necessarie rimodulazioni nella programmazione.

che si svolgono - o si sono già svolte - nella città di Milano durante l'anno 2020. Lo stanziamento di 875mila euro nel bilancio comunale è quindi destinato a sostegno delle spese sostenute per ...

“Assenza Sparsa”, il teatro contemporaneo invade Framura

Cinque Terre - Val di Vara - Lunedì 10 agosto a Framura, in località Costa, saranno protagonisti "I Pan Domu Teatro", giovanissima compagnia, già vincitrice di premi tra i quali la rassegna nazionale ...

