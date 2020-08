Messina: violento nubifragio causa una frana sulla collina panoramica dello Stretto (Di sabato 8 agosto 2020) Strade, negozi e cantine completamente allagate e una frana, questo il risultato del violento nubifragio che si è abbattuto nella tarda mattinata di sabato sulla città di Messina. La frana ha coinvolto la collina sita sopra la strada panoramica dello Stretto. frana a Messina Un fiume di acqua, fango e detriti si è staccato dalla collina che sovrasta la strada panoramica dello Stretto a Messina, a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla città. La frana si è riversata tutta nella zona del ... Leggi su thesocialpost

Un fiume di acqua, fango e detriti si è staccato dalla collina che sovrasta la strada panoramica dello Stretto a Messina, a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sulla città. La frana s ...

