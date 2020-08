Matera incontra i giovani: “Vogliamo capire quale Sannio vorrebbero” (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minuti “Il Sannio non è un territorio a misura di giovani. E non ci sorprende – affatto – la circostanza che tantissimi ragazzi dei nostri paesi siano, di fatto, costretti – e non, quindi, animati da libera scelta – a cercare altrove possibilità di realizzazione personale”. Così Domenico Matera, candidato al Consiglio regionale della Campania tra le fila di Fratelli d’Italia, nell’annunciare l’appuntamento “giovani protagonisti – Con Matera per il Sannio“. Momento che, promosso per la giornata di Lunedì 10, si svilupperà, a partire dalle ore 19:30, presso Villa Matera – in contrada Ponte Schito di Airola, nelle immediate adiacenze ... Leggi su anteprima24

GianfrancoDIB : APERTURA SPORTELLI POSTE ITALIANE, ANCI BASILICATA INCONTRA PREFETTO MATERA - ivl24_it : Apertura sportelli Poste Italiane: Anci Basilicata incontra il Prefetto di Matera - SassiLive : APERTURA SPORTELLI POSTE ITALIANE, ANCI BASILICATA INCONTRA PREFETTO DI MATERA -

Ultime Notizie dalla rete : Matera incontra Matera incontra i giovani: "Vogliamo capire quale Sannio vorrebbero" anteprima24.it Savona ospiterà la Marcia nazionale della pace

Sarà Savona, il prossimo 31 dicembre, a ospitare e organizzare l’edizione numero 53 della Marcia nazionale della pace. La Conferenza episcopale italiana ha infatti accolto la richiesta del vescovo Cal ...

La 53esima Marcia nazionale della pace si svolgerà a Savona

La città ospiterà l’evento il 31 dicembre prossimo, accolta la proposta del vescovo Marino: “Promossa dalla nostra Diocesi: i temi sempre più attuali della Laudato si’ ci ispireranno” Sarà Savona, il ...

Sarà Savona, il prossimo 31 dicembre, a ospitare e organizzare l’edizione numero 53 della Marcia nazionale della pace. La Conferenza episcopale italiana ha infatti accolto la richiesta del vescovo Cal ...La città ospiterà l’evento il 31 dicembre prossimo, accolta la proposta del vescovo Marino: “Promossa dalla nostra Diocesi: i temi sempre più attuali della Laudato si’ ci ispireranno” Sarà Savona, il ...