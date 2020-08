Mara Venier presenta il nipote più grande. 18 anni, figlio di Elisabetta, “bello come pochi” (Di sabato 8 agosto 2020) Mara Venier non ricopre solo lo storico ruolo di regina della domenica, vantando inoltre uno scintillante curriculum costruito nel mondo dello spettacolo: la vamp televisiva è una donna estremamente dedita alla famiglia, dove veste i panni della tipica mamma e nonna italiana, molto apprensiva ed infinitamente amorevole. Durante la sua avvincente esistenza si sono susseguiti tanti amori e alcuni le hanno donato la gioia di diventare madre: prima di Elisabetta Ferracini (1968) e in seguito di Paolo Capponi (1975). La primogenita di Mara Venier è ben conosciuta dal pubblico della penisola italiana. Elisabetta Ferracini è nata dalla storia con l’attore Francesco Ferracini, quando quest’ultima aveva solo 17 anni, e sin ... Leggi su tuttivip

Alessia38014305 : @mara_venier ciao zia mara e passato i piede?????? - zazoomblog : Mara Venier “amore puro”: felicità raccolta in quel secchiello - #Venier #“amore #puro”: #felicità - Alessia38014305 : @mara_venier ciao zia mara ti voglio bene???? - Alessia38014305 : @mara_venier ciao zia mara sei bellissima??????????????????????????? - pomarc : @FabianaLudovica 'Amore della zia' ed è subito mara venier -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Nicola Carraro ha pubblicato un’ironico scatto sul suo profilo Instagram riguardante la moglie Mara Venier. I due, si sa, sui social sono soliti farsi scherzi e condividere divertenti siparietti. La c ...Gallipoli, noti rapper lanciano sedie e tavolo dall'hotel: "Foglio di via per tre anni ma torneremo" Notte brava per due giovanissimi rapper che, in tour in Puglia, sono stati denunciati per il distur ...