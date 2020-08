Juventus, non solo Maurizio Sarri: dopo il crac col Lione, in bilico anche Cristiano Ronaldo (Di sabato 8 agosto 2020) I rigori generosi si annullano, si può parlare di calcio e di una Juventus che si presenta all'appuntamento decisivo con vecchie e nuove contraddizioni. Tra le vecchie figurano i giocatori fuori forma e fuori dal contesto come Higuain e l'anonimato della squadra, non più capace di ribaltare le partite con la forza mentale, non ancora capace di farlo con il gioco. Serve Ronaldo per invertire l'inerzia: è stato preso apposta ma il fatto che debba sempre mettersi in proprio è la dimostrazione di quanto il coro attorno a lui sia stonato. Cristiano maschera i problemi cronici. La Juve sa stare in campo ma è lineare, scolastica. solo Ronaldo e i suoi tiri ossessivi e folli esulano dal contesto. Fino ad un anno fa, questa sana follia era distribuita in ... Leggi su liberoquotidiano

romeoagresti : Dalla passata stagione a quella corrente, la morale non cambia: la #Juventus non è all’altezza di #CristianoRonaldo. - juventusfc : #JuveOL, match report: - Eurosport_IT : 2010: Real Madrid out con il Lione 2020: Juventus out con il Lione Per la prima volta dopo 10 anni, #Cristiano non… - mattiatml : Finché si fissano sui parametri 0 questi sono i risultati. Sono anni che abbiamo un centrocampo non all’altezza. S… - InterPiatto : @Gazzetta_it Mettiamo le mani avanti... Questo non è un processo alla Juventus. -