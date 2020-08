Juventus, Dybala su Instagram: “E’ stato un anno diverso, non ci sono scuse per le sconfitte” (Di sabato 8 agosto 2020) Attraverso un post su Instagram, l’attaccante della Juventus Paulo Dybala ha espresso il suo pensiero in seguito all’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione. “Un anno diverso, strano, un anno difficile per tutti, non ci sono scuse o parole facili per le sconfitte, ma c’è gioia per quello che abbiamo vissuto! Volevamo di più come tutti voi sicuramente! Quest’anno ci siete mancati nella parte più bella del torneo ma speriamo di festeggiare con voi nel prossimo! Grazie per il supporto e l’affetto di sempre. Fino alla fine… Forza Juve” ha scritto l’argentino. View this post on ... Leggi su sportface

