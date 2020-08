Juventus, de Ligt conferma: “Deluso per eliminazione Champions. Ora devo operarmi alla spalla” (Di sabato 8 agosto 2020) La Juventus è stata eliminata dalla Champions League ad opera del Lione. Non è bastato il 2-1 dei bianconeri per vincere nel doppio confronto con i francesi. Grande amarezza e delusione in casa bianconera e anche un pizzico di preoccupazione per le condizioni di Matthijs De Ligt. Il difensore, infatti, subito dopo la gara ha ammesso di doversi operare alla spalla che da tempo, ormai, fa i capricci.De Ligt: "Ora mi opero alla spalla"caption id="attachment 1003809" align="alignnone" width="649" de Ligt (getty images)/captionParlando a Mediaset e a Sky Sport, il centrale della Juventus ha dichairato: "Sono deluso. Molto deluso per questa eliminazione", ha esordito de ... Leggi su itasportpress

