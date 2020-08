Jared Leto sarà Andy Warhol in un nuovo film (Di sabato 8 agosto 2020) Jared Leto interpreterà l’iconico pittore Andy Warhol in un nuovo film in uscita. L’attore, 48 anni, ha confermato la notizia condividendo una serie di foto del celebre artista sul suo account Instagram. L’annuncio di Leto è arrivato il giorno successivo a quello che sarebbe stato il 92° compleanno di Warhol. Leggi su vanityfair

