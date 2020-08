Inter, allenamento e tamponi verso il Bayer (Di sabato 8 agosto 2020) MILANO - allenamento mattutino e tamponi: l' Inter si prepara così alla sfida per i quarti di Europa League contro il Bayer Leverkusen . I nerazzurri si sono allenati ad Appiano Gentile in mattinata ... Leggi su corrieredellosport

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo in vista di #InterGetafe ?? La gallery completa qui ?? - zazoomblog : Inter allenamento e tamponi verso il Bayer - #Inter #allenamento #tamponi #verso - sportli26181512 : #Inter, allenamento e tamponi verso il Bayer: Domenica la partenza per la Germania per i quarti di Europa League… - sportli26181512 : Inter, tamponi in vista della partenza per la Germania: Allenamento mattutino e tamponi: l'Inter si prepara così...… - AnsaLombardia : Calcio: Inter, allenamento e tamponi verso Bayer. Domani la partenza per la Germania per i quarti di Europa League… -