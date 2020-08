Insigne a Sky: "Male sotto porta, dobbiamo segnare di più! Non abbiamo giocato da squadra..." (Di sabato 8 agosto 2020) Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dopo la sconfitta rimediata sul campo del Barcellona è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Dispiace per l'eliminazione. Leggi su tuttonapoli

SkySport : BARCELLONA-NAPOLI 3-1 Risultato finale ? ? #Lenglet (10') ? #Messi (23') ? rig. #Suarez (45+1') ? rig. #Insigne (45… - Patty_Scermino : RT @tuttonapoli: Insigne a Sky: 'Giusto atteggiamento, ma dobbiamo segnare di più! Non abbiamo giocato da squadra...' - jaakeily : @ruotebucate so che sei arrabbiato e potresti mandarmi a fanculo ???????? ma per caso sai dove posso rimediare 'l'inter… - tuttonapoli : Insigne a Sky: 'Giusto atteggiamento, ma dobbiamo segnare di più! Non abbiamo giocato da squadra...' - gml73 : @realvarriale @sscnapoli @dries_mertens14 @FCBarcelona @Lor_Insigne @kkoulibaly26 A sky si fa ancora fatica a dirlo… -