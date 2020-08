Injustice sta per tornare con un terzo capitolo? Ed Boon sarà ospite all'evento DC FanDome (Di sabato 8 agosto 2020) Giusto ieri vi avevamo riportato che Rocksteady, software house nota per la serie Batman Arkham, stava sviluppando un titolo inedito dedicato alla Suicide Squad, team di villain e anti-eroi dell'universo DC.Sebbene sia stato condiviso solo un piccolo teaser, ci è stato assicurato che avremmo avuto presto un reveal completo: per la precisione, l'appuntamento è al prossimo 22 agosto all'evento DC FanDome.Ebbene, sembra proprio che i videogiocatori fan dei supereroi avranno presto un altro motivo per cadere in preda all'hype: a quanto pare, all'interno della manifestazione, sarà presente come ospite d'onore nientemeno che Ed Boon, sviluppatore di NetherRealm e padre di Mortal Kombat. Se vi è sfuggito il nesso, vi ricordiamo che NetherRealm ha anche realizzato la serie ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #Injustice sta per tornare con un terzo capitolo? Ed Boon sarà ospite all'evento #DCFanDome. - MegaNerd__ : Il nuovo progetto misterioso per la #DCComics al quale sta lavorando Tom Taylor sarà #InjusticeGodsAmongUsYearZero… -

Ultime Notizie dalla rete : Injustice sta Injustice sta per tornare con un terzo capitolo? Ed Boon sarà ospite all'evento DC FanDome Eurogamer.it DC e NetherRealm: novità in arrivo dagli autori di Injustice e Mortal Kombat?

Nel corso della giornata di venerdì 7 agosto, totalmente a sorpresa, i giocatori legati all'universo DC hanno avuto modo di festeggiare un annuncio alquanto speciale. Senza preavviso, gli sviluppatori ...

Stargirl, nessuno può sentirsi al sicuro nel nuovo trailer del finale di stagione

Le cose si fanno sempre più complesse per Stargirl, come dimostra il promo della seconda parte di Stars & S.T.R.I.P.E, episodio finale della serie dedicata all'eroina DC Con la Injustice Society sul p ...

Nel corso della giornata di venerdì 7 agosto, totalmente a sorpresa, i giocatori legati all'universo DC hanno avuto modo di festeggiare un annuncio alquanto speciale. Senza preavviso, gli sviluppatori ...Le cose si fanno sempre più complesse per Stargirl, come dimostra il promo della seconda parte di Stars & S.T.R.I.P.E, episodio finale della serie dedicata all'eroina DC Con la Injustice Society sul p ...