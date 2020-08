Hilary Swank, l’attrice da doppio Oscar: «Non voglio una vita tranquilla» (Di sabato 8 agosto 2020) Hilary Swank, gli amori e una carriera da Oscar sfoglia la gallery Cresciuta “dal lato sbagliato della ferrovia”, in un parcheggio per roulotte a Bellingham, nello stato di Washington; esordio in una recita scolastica a 9 anni nel Libro della giungla nei panni di Mowgli (lei avrebbe preferito Baloo, ma la sua voce già grave decise per lei); a 15 la partenza in cerca di fortuna per la California, accompagnata solo dalla mamma, con 75 dollari in tasca. Non stupisce che la frase «sto vivendo il mio sogno» torni a più ... Leggi su iodonna

coronaeboreaIis : comunque ragazzi anche qua c’è da andare strafieri, lucone in una serie di danny boyle al fianco di nomi della mado… - badtasteit : #Away: #HilarySwank e il produttore #JasonKatims spiegano perché la serie è così rilevante - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: Hilary Swank: ecco com'è oggi l'attrice - SkyTG24 : Hilary Swank: ecco com'è oggi l'attrice - Muscoli_info : RT @Scomodino: Schwarzenegger come bodyguard, gli Eelst che suonano, Hilary Swank e Yvonne Strahovski a partecipare a Miss Maglietta Bagnat… -

Ultime Notizie dalla rete : Hilary Swank Hilary Swank: ecco com'è oggi l'attrice Sky Tg24 Bella e controcorrente, buon compleanno Meghan Markle

La sua beauty guru (che condivide con star del calibro di Scarlett Johansson e Hilary Swank) è la scozzese Nichola Joss, a cui si deve la tecnica dell’Inner Facial, ossia un massaggio viso a effetto ...

Era Carly Reynolds in Beverly Hills 90210: oggi ha 46 anni, trattenete il fiato perché [FOTO]

Basta citare il suo nome ed ecco che il cinema si china dinnanzi ad un’attrice pluripremiata come Hilary Swank. L’artista ha dimostrato grande professionalità in ogni sua interpretazione ed eleganza n ...

La sua beauty guru (che condivide con star del calibro di Scarlett Johansson e Hilary Swank) è la scozzese Nichola Joss, a cui si deve la tecnica dell’Inner Facial, ossia un massaggio viso a effetto ...Basta citare il suo nome ed ecco che il cinema si china dinnanzi ad un’attrice pluripremiata come Hilary Swank. L’artista ha dimostrato grande professionalità in ogni sua interpretazione ed eleganza n ...