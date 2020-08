Grande Fratello Vip: Gabriel Garko nuovo gieffino? (Di sabato 8 agosto 2020) È giallo sulla partecipazione di Gabriel Garko al Grande Fratello Vip. Smentite o conferme ufficiali da parte del diretto interessato non sono arrivare, ma… Un altro tassello si unisce al puzzle del Grande Fratello Vip? Probabilmente Gabriel Garko avrebbe dovuto essere annunciato tra qualche giorno, ma la contessa Patrizia De Blanck, che ha ufficializzato la propria partecipazione al reality show più spiato d’Italia e al via il prossimoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Gianna47428351 : RT @DeLuiseAngelo: #M5ignoranti non ci si può improvvisare amministratori, se non si hanno le competenze si fanno solo danni Non è il 'Gran… - ClarisMartewall : Mi state dicendo che il fratello di Jin si è sposato e che Namjoon ed Hobi erano tra gli invitati? ?? Io come dovrei… - gliocchiblu1 : P4tr1ck che dopo mesi ancora pensa al gf. Lo stesso P4tr1ck che nelle ultime settimane con Paolo parlava solo di Cl… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Andrea Roncato nel cast? Lui smentisce: “I reality show non mi attraggono” - #Grande #Fratello… - d_granuzzo : RT @DeLuiseAngelo: #M5ignoranti non ci si può improvvisare amministratori, se non si hanno le competenze si fanno solo danni Non è il 'Gran… -