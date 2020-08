Donna in gravidanza positiva al covid-19: individuata durante triage per l'accesso nei reparti del Policlinico di Bari (Di sabato 8 agosto 2020) Una Donna in gravidanza, durante il triage per l'accettazione del pronto soccorso ginecologico e del blocco parto delle unità di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico di Bari, è risultata positiva ... Leggi su baritoday

GiuseppeAnacle2 : Donna in gravidanza positiva al covid-19: individuata durante triage per l'accesso nei reparti del Policlinico di B… - vaniacavi : RT @EntropicBazaar: Civiltà è fare in modo che esistano le condizioni economiche e sociali affinché una donna abbia la possibilità di porta… - peachbehumble : RT @daanmargot: Questo. E quando parliamo di aborto non dovremmo solo portare l'esempio dello stupro, tutti i motivi per cui una donna non… - Trovolavorobiz : RT @EntropicBazaar: Civiltà è fare in modo che esistano le condizioni economiche e sociali affinché una donna abbia la possibilità di porta… -

Ultime Notizie dalla rete : Donna gravidanza Policlinico Bari, donna incinta trovata positiva al Covid in fase triage La Gazzetta del Mezzogiorno La donna che ha partorito in spiaggia il suo settimo figlio: “Non sapevo di essere incinta”

La donna che ha partorito in spiaggia il suo settimo figlio: “Non sapevo di essere incinta" Sabato scorso in un lido sulla spiaggia della Romagna una turista ha dato alla luce il settimo figlio. Ha de ...

Speranza cambia la legge 194: l'aborto anche senza ricovero

Una donna che vuole abortire potrà farlo fino alla nona settimana e una volta assunto la pillola abortiva – la RU486 – potrà tornare a casa una manciata di minuti dopo aver assunto il farmaco, senza o ...

La donna che ha partorito in spiaggia il suo settimo figlio: “Non sapevo di essere incinta" Sabato scorso in un lido sulla spiaggia della Romagna una turista ha dato alla luce il settimo figlio. Ha de ...Una donna che vuole abortire potrà farlo fino alla nona settimana e una volta assunto la pillola abortiva – la RU486 – potrà tornare a casa una manciata di minuti dopo aver assunto il farmaco, senza o ...