Decreto Agosto: arriva il Bonus Pos 2020 pagamenti elettronici. Come funziona (Di sabato 8 agosto 2020) Nel Decreto Agosto in arrivo il Governo punta all’orizzonte del rilancio consumi, introducendo anche un Bonus Pos 2020 per chi utilizzi pagamenti elettronici, detto anche cashback. È questa una delle misure inserite nel Decreto Agosto, approvato in Consiglio dei ministri venerdì 7 Agosto. Si tratta di un incentivo legato ad alcune tipologie di acquisti (non tutti) effettuati dai consumatori e consumatrici con carte di credito e bancomat. Resta da capire se davvero sarà introdotto, fino a quando, i limiti di spesa, gli importi e quali acquisti saranno inclusi nel Bonus. Già nelle scorse giornate il viceministro all’Economia Laura Castelli aveva assicurato le associazioni ... Leggi su leggioggi

