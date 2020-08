Coronavirus, Toninelli contro Salvini: “Secondo lui Governo criminale? Criminale è il suo modo di informare” (Di sabato 8 agosto 2020) “Quanto è bruta la politica finalizzata al voto… Salvini ha dato del Criminale al Governo per aver disposto le chiusure. Le misure del Governo hanno salvato 600mila vite umane. E noi dobbiamo stare a sentire questi soggetti che se ne stanno in spiaggia senza mai lavorare? Criminale è il suo modo di informare”. Così Danilo Toninelli (M5s) nel corso di una diretta Facebook. L'articolo Coronavirus, Toninelli contro Salvini: “Secondo lui Governo Criminale? Criminale è il suo modo di informare” proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

