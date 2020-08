Convogli di aiuti e rimostranze, il disastro di Beirut visto dall’Iran (Di sabato 8 agosto 2020) Quando si sono diffuse le prime notizie della devastante esplosione di Beirut più di qualcuno in Iran ha sicuramente pensato che il mandante o l’autore dei misteriosi incidenti che avevano colpito nelle scorse settimane anche importanti strutture iraniane, come l’impianto nucleare di Natanz, avesse deciso di colpire anche in Libano e in particolare Hezbollah, la forza politica e militare alleata di Teheran e le cui milizie vengono da mesi attaccate da Israele sul suolo siriano. Ma Israele ha subito smentito, una sorta di “excusatio non petita” visto che nulla aveva dichiarato su un proprio ruolo nelle esplosioni e negli incendi in Iran, benché sia il sospettato numero uno almeno per alcuni di quegli episodi. E ben presto si è visto che la portata della catastrofe nella capitale libanese ... Leggi su huffingtonpost

Convogli di aiuti e rimostranze, il disastro di Beirut visto dall'Iran

