Condò su Sarri: "AllaJuve non ha saputo imporsi. Doveva fare come Guardiola..." (Di sabato 8 agosto 2020) Il giornalista Paolo Condò ha commentato l'esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus ai microfoni di Sky Sport: "I motivi dell'esonero vanno ricercati all'inizio della sua avventura alla Juventus. Leggi su tuttonapoli

petrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Condò: “Sarri ha la colpa di non aver preteso giocatori che si adattino al suo gioco” - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Condò: “Sarri ha la colpa di non aver preteso giocatori che si adattino al suo gioco” - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Condò: “Sarri ha la colpa di non aver preteso giocatori che si adattino al suo gioco” - apetrazzuolo : SKY - Condò: “Sarri ha la colpa di non aver preteso giocatori che si adattino al suo gioco” - napolimagazine : SKY - Condò: “Sarri ha la colpa di non aver preteso giocatori che si adattino al suo gioco” -

Ultime Notizie dalla rete : Condò Sarri SKY - Condò: “Sarri ha la colpa di non aver preteso giocatori che si adattino al suo gioco” Napoli Magazine SKY - Condò: “Sarri ha la colpa di non aver preteso giocatori che si adattino al suo gioco”

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo: “Sarri si è trovato a gestire una rosa che non si adatta al suo gioco così ben espresso al Napoli ...

Juventus-Lione, Champions League: formazioni, pronostici - Il Veggente

Per continuare a inseguire il sogno, si legge in una nota, la Juventus deve superare domani l'Olympique Lione guidato dall'ex romanista Rudi Garcia. Un risultato che per gli analisti tiene in bilico l ...

Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo: “Sarri si è trovato a gestire una rosa che non si adatta al suo gioco così ben espresso al Napoli ...Per continuare a inseguire il sogno, si legge in una nota, la Juventus deve superare domani l'Olympique Lione guidato dall'ex romanista Rudi Garcia. Un risultato che per gli analisti tiene in bilico l ...