Binotto attacca: "Va punita anche la Mercedes" (Di sabato 8 agosto 2020) "Racing Point penalizzata: ma a scuola si castiga anche chi fa copiare. Più facile che Conte vinca l'Europa League piuttosto che noi un Gp". Leggi su quotidiano

di Leo Turrini "Quando a scuola uno viene sorpreso a copiare, beh, mica viene punito da solo, finisce in castigo anche chi gli ha passato il compito sotto banco. In F1 con il caso Racing Point non è s ...Un legame ormai spezzato quello tra Sebastian Vettel e la Ferrari. Il suo silenzio nell’ultimo team radio con Mattia Binotto al termine della gara di Formula 1 a Silverstone fa riflettere. Una Ferrari ...