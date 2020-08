Beirut: anche Trump a incontro donatori (Di sabato 8 agosto 2020) WASHINGTON, 8 AGO - Donald Trump ha annunciato su Twitter che domenica parteciperà ad una videoconferenza internazionale di donatori a sostegno del Libano, devastato dalle due esplosioni a Beirut. "... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

