Barcellona-Napoli 3-1, la diretta. Annullato un gol a Milik (Di sabato 8 agosto 2020) Barcellona e Napoli si affrontano al Camp Nou per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. All'andata, disputata prima dello stop per il Covid-19, un ottimo Napoli è... Leggi su ilmessaggero

NetflixIT : A poche ore da Barcellona-Napoli, ‘O Mohicano ha un messaggio molto importante da condividere. - annatrieste : Il Napoli si gioca il passaggio ai quarti di Champions con il Barcellona e @SkySport ci deve scartavetrare la ualle… - SkySport : Barcellona-Napoli, le probabili formazioni del ritorno degli ottavi di Champions League - oric19_ciro : RT @Ruttosporc: Trasformare il pre-partita di Barcellona-Napoli in 45 minuti di discussione su Pirlo con intervista a Paratici è una mancan… - Ma_Do_Sd : Antigattusiani dopo Barcellona-Napoli: -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Napoli

82' - Resta a terra Suarez dopo uno scontro di gioco, guadagna secondi preziosi il Barcellona. 81' - Milik la mette in rete ma l'arbitro ferma tuttol, offside. 80' - Politano scodella dentro, il ...Al Camp Nou va in scena uno degli ottavi più aperti dell’edizione della Champions League: Barcellona e Napoli si sono dati battaglia per tutto il tempo.