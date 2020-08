XXXII CIVITAFESTIVAL: Roberto Latini, Giuseppe Manfridi, Maurizio Scaparro, Enrico Pieranunzi e tanti altri dal 25 agosto al 6 settembre (Di venerdì 7 agosto 2020) Dal 25 agosto al 6 settembre Teatro con In Exitu di Testori, regia di Roberto Latini, e La Pianista Perfetta, prodotto dalla Compagnia MauriSturno, testo i Giuseppe Manfridi con Guenda Goria e Lorenzo Manfridi, regia di Maurizio Scaparro Musica da Morricone a Haendel, anteprima assoluta del nuovo progetto musicale di John B. Arnold, Greg Burk, Mario Corvini, Enrico Pieranunzi, Vanessa Cremaschi, Lucilla Galeazzi Arte con l’apertura di Emanuele Rossini e il suo Florilegio Forte Sangallo, Via del Forte, 1 – Civita Castellana (VT). Ore 21.00 Chiostro di San Francesco, P.zza G. Matteotti, ... Leggi su romadailynews

Grazie alla collaborazione di una serie di privati virtuosi che hanno messo in rete risorse e forze, dal 25 agosto al 6 settembre 2020, torna a Civita Castellana (VT) il CivitaFestival che, giunto all ...