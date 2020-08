Uomini e Donne: Davide Donadei, Gianluca De Matteis e Davide Blanda sono i tre aspiranti tronisti (Di venerdì 7 agosto 2020) I tre aspiranti tronisti Uomini e Donne ha presentato i suoi tre nuovi aspiranti tronisti. Da settembre, infatti, nel programma ci sarà spazio soltanto per due di loro. A sorpresa, il dating show di Canale 5 ha chiesto infatti agli utenti, attraverso un sondaggio disponibile su Witty Tv, di scegliere chi potrà effettivamente diventare uno dei protagonisti ‘ufficiali’ del programma. Conosciamo quindi i single pronti a cercare l’amore alla corte di Maria De Filippi. Il primo candidato a salire sul trono è il 25enne Davide Donadei, proveniente da Parabita, un paesino in provincia di Lecce. Ristoratore di professione, il ragazzo non ha mai conosciuto le famiglie delle sue ex fidanzate, nemmeno dopo 4 ... Leggi su davidemaggio

Pontifex_it : Gli uomini e le donne di #preghiera portano riflessi sul volto bagliori di luce, perché, anche nei giorni più bui,… - matteosalvinimi : Non smetterò mai di ringraziare donne e uomini in divisa che ogni giorno rischiano la vita per tutelare la sicurezz… - matteosalvinimi : Un pregiudicato senegalese di 25 anni è stato arrestato a Bari dopo aver cercato di violentare 4 donne. Grazie alla… - venetolink : Hanno trovato fumetti pornografici con Uomini che si accoppiano con Donne!! Brrrrr ?????? - strangerrkid : RT @xChanges1: con 'men are trash' non si intende ogni singolo individuo, ma gli uomini in quanto categoria di oppressori. Se un uomo non d… -