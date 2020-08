Tensostruttura al mercato, il vice sindaco: 'Da noi massima comunicazione a chi oggi protesta' (Di venerdì 7 agosto 2020) Leggo " sorpreso dai toni - le polemiche sulla stampa e sui social, da parte dei commercianti ambulanti e di alcuni loro rappresentanti, relativamente alla scelta dell'Amministrazione Comunale di ... Leggi su gonews

Ultime Notizie dalla rete : Tensostruttura mercato

gonews

Leggo – sorpreso dai toni - le polemiche sulla stampa e sui social, da parte dei commercianti ambulanti e di alcuni loro rappresentanti, relativamente alla scelta dell'Amministrazione Comunale di ospi ...PONTEDERA — Pontedera, per la prima volta, ospiterà le prove di selezione per le facoltà universitarie di Pisa. La zona individuata è quella del mercato, dove sono già iniziati i lavori per allestire ...