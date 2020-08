Roma, bufera sull’ex M5S Quaresima: «I vaccini fanno diventare omosessuali e i gay aumentano» (Di venerdì 7 agosto 2020) Prima gli scivoloni dei Cinquestelle. Ora lo scivolone di chi era un esponente dei Cinquestelle e non lo è più. Il consigliere del XII Municipio di Roma, Massimiliano Quaresima, parla dei vaccini e crea un putiferio. «C’è un incremento dell’omosessualità a partire già dall’adolescenza a causa dei vaccini», dice. «Nei vaccini ci sono le cellule dei feti abortiti femminili che modificano l’informazione che entra nel corpo e ti trasformano in omosessuale». La notizia è riportata da Fanpage.it. Sono le dichiarazioni fatte in aula da Quaresima che si è scagliato contro la mozione di adesione del municipio alla campagna nazionale “Da’ voce al rispetto», a ... Leggi su secoloditalia

RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: Roma, bufera sull’ex M5S Quaresima: «I vaccini fanno diventare omosessuali e i gay aumentano» - SecolodItalia1 : Roma, bufera sull’ex M5S Quaresima: «I vaccini fanno diventare omosessuali e i gay aumentano»… - baffi_francesco : @LegaSalvini Nelle Marche il FASCISTA Doc, tale Acquaroli, noto nostalgico del Ventennio, non passerà. Risoeditelo… - di_alediste43 : @Sport_Mediaset Dan Friedkin nella bufera. Il magnate texano in trattativa per l’acquisto della Roma e proprietario… - PoliticaNewsNow : Leggo - Pestaggio di Roma, bufera sulla Questura -