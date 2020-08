Robin’s Wish: il trailer del documentario su Robin Williams (Di venerdì 7 agosto 2020) Gli ultimi giorni di vita di Robin Williams e la sua battaglia contro un disturbo neurodegenerativo: tutto questo nel trailer di Robin’s Wish, nuovo documentario sull’amato comico e attore Il trailer esclusivo, a cui potete dare un’occhiata qui di seguito, mostra alcune interviste alla vedova dell’attore, Susan Schneider Williams, nonché ai suoi amici e colleghi Shawn Levy, John R. Montgomery e David E. Kelley, che parlano tutti degli ultimi giorni di vita dell’attore. Lo stesso Williams fa delle apparizioni tramite vecchie clip e interviste. In un momento particolarmente toccante, lo si può sentire dire: “La cosa che conta sono gli altri, ecco di cosa parla la vita”. Il film ... Leggi su tuttotek

