Rifiuti Mocci FI | “Ombre su impianto compostaggio Cesano-Osteria Nuova | Giunta Raggi chiarisca subito”

"Durante la Commissione Trasparenza del XV Municipio di questa mattina, dove si è discusso della realizzazione di un impianto di compostaggio da realizzare a Cesano-Osteria Nuova, è stato confermato dalla Giunta municipale che non c'è nessun atto ufficiale da parte dell'amministrazione Municipale per la realizzazione di questo progetto. In sede di Commissione è stato sottolineato ancora una volta che il Consiglio del Municipio Roma XV si è soltanto espresso per la realizzazione di un'isola ecologica nell'area sita in Via Stazione di Cesano". E' quanto dichiara in una nota Giuseppe Mocci, Consigliere in XV Municipio e Presidente della Commissione Trasparenza.

