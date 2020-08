Regno Unito: prosegue il calo dei Conservatori (Di venerdì 7 agosto 2020) Il partito del Premier Johnson tocca la percentuale più bassa dalle elezioni del 2019, dopo i picchi superiori al 50% raggiunti nei mesi dell'emergenza. di Francesco Cianfanelli Dopo l'esplosione dell'emergenza Covid-19, il Regno Unito sta tornando gradualmente alla normalità. In questo contesto prosegue il calo dei Conservatori nei sondaggi, che però sembra rallentare forse anche per via dell'attenuazione di alcune misure anti-Covid: a inizio luglio il Governo ha infatti deciso di riaprire (...) - Europa / Regno Unito, , Conservatori, Boris Johnson, Brexit Leggi su feedproxy.google

