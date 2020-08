Psg, Tuchel nei guai: anche Kehrer in dubbio contro l’Atalanta (Di venerdì 7 agosto 2020) Brutte notizie per il Paris Saint-Germain in vista della gara contro l’Atalanta nei quarti di finale di Champions League. Thilo Kehrer sembra essere in forte dubbio per il match, in mercoledì 12 agosto a Lisbona. Il difensore tedesco ha riportato una frattura ossea nella zona dell’orecchio in seguito ad un colpo ricevuto da un avversario del Lione durante la finale di Coppa. Tuchel, tecnico del club parigino, dovrà già fare a meno di Mbappè e forse Verratti, un’altra assenza comporterebbe una grave perdita per la squadra. Leggi su sportface

sportface2016 : #PSG, non finiscono le brutte notizie per #Tuchel: anche #Kehrer rischia di saltare la sfida contro l'#Atalanta - PragmaticoI : @IlMaest54500641 Condivido ma in pieno. L’allenatore invece oltre ad essere ingranaggio ha un valenza fondamentale.… - futbolecuador : ¿Contará con su mega estrella el PSG? (VIDEO) - _SiGonfiaLaRete : PSG, #Tuchel: “Infortuni? Quando arriva la Champions ci sono sempre, non capisco perché” - Giulio_Nosotti : Sto guardando il tabellone della Champions, se il psg non arriva in fondo, tuchel può andare a casa (a piedi) -