Perché Carolina di Monaco non divorzia (a dispetto di tutto) da Ernst August di Hannover? (Di venerdì 7 agosto 2020) Perché Carolina di Monaco non divorzia da Ernst August di Hannover? La stampa internazionale è tornata a chiederselo dopo che l’aristocratico tedesco, 66 anni, già protagonista di vari scandali, nei giorni scorsi dopo un alterco con la polizia è stato ricoverato nel reparto psichiatrico di una clinica austriaca. Un incidente che ne fa tornare alla mente tanti altri. Nel 1998 il nobile colpì una fotografo col suo ombrello, nel 2000 mise a segno una doppietta: in Kenya pestò il proprietario di una discoteca, in Germania fu beccato mentre urinava davanti al padiglione della Turchia all’Expo di Hannover. Nel 2005, poi, rischiò di morire per una grave forma di pancreatite acuta, una malattia che si manifesta solo per due cause: calcoli biliari o alcolismo. E nessuno al tempo ebbe il coraggio di fingere che nel suo caso si trattasse della prima. Leggi su vanityfair

