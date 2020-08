Oltre 500 positivi oggi, nessuna Regione a zero contagi (Di venerdì 7 agosto 2020) Rosa Scognamiglio Aumenta il numero dei positivi al Coronavirus in Italia raggiungendo quota 552 infetti nelle ultime 24 ore. nessuna Regione ha 0 contagi Crescono i contagi da Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 552 casi, 150 in più rispetto a ieri. Veneto e Lombardia fanno segnare il maggior numero di positivi, ma nessuna Regione ha zero contagi. Diminuiscono le vittime, tre in meno rispetto a giovedì 6 agosto. nessuna Regione ha 0 contagi Nelle ultime 24 ore, i casi di positività al Coronavirus sono stati registrati in tutte le regioni, da Nord a Sud dell'Italia. Molise e Basilicata, che ... Leggi su ilgiornale

sbonaccini : A Faenza oltre 500 persone per l’avvio della campagna elettorale di Massimo Isola #unnuovoinizio - Adnkronos : #Migranti, sindaco #Lampedusa: 'In pochi giorni oltre 5.500 arrivi, è emergenza' - LorenzoPratesi1 : RT @RegioneER: #Coronavirus, 54 nuovi casi positivi (32 asintomatici) da screening regionali. 24 i casi che rientrano in focolai già noti,… - Uomoqualunque4 : @GiorgiaMeloni Beh visto i dati di questi giorni .. che si viaggia a oltre 500 casi al giorno .. il governo ha scel… - 38mario1 : @GagliardoneS Per me è giusto prorogare lo stato d’emergenza visto l’aumento consistente dei contagi, oggi siamo già oltre i 500 -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 500 Spezia, bagno di folla in attesa della sfida al Chievo: oltre 500 tifosi a Follo TUTTO mercato WEB Marche, le scuole chiedono 20 mila banchi monoposto per garantire avvio in sicurezza

ASCOLI PICENO – Sono quasi 20mila i banchi monoposto richiesti dalle scuole marchigiane per garantire l’avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico nel rispetto del distanziamento sociale. A quest ...

Emissioni CO2: e se i Tir andassero a metano?

L'automobilista medio non lo sa, ma un camion diesel sopra le 3,5 tonnellate emette tranquillamente 6-700 grammi di CO2 per chilometro percorso. Un grande Tir, carico al 55%, supera il chilo di CO2 pe ...

ASCOLI PICENO – Sono quasi 20mila i banchi monoposto richiesti dalle scuole marchigiane per garantire l’avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico nel rispetto del distanziamento sociale. A quest ...L'automobilista medio non lo sa, ma un camion diesel sopra le 3,5 tonnellate emette tranquillamente 6-700 grammi di CO2 per chilometro percorso. Un grande Tir, carico al 55%, supera il chilo di CO2 pe ...