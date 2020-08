MotoGP – Terminate le FP2 a Brno: Quartararo torna a dettare il ritmo, Rossi fuori dalla top-ten [TEMPI] (Di venerdì 7 agosto 2020) Cala il sipario sulla prima giornata di prove libere a Brno, con Fabio Quartararo che segna il miglior tempo nelle FP2 del pomeriggio. Il Diablo chiude davanti a tutti con il tempo di 1:56.502, precedendo di soli 7 millesimi il compagno di squadra Franco Morbidelli. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesDoppietta Petronas dunque in vetta alla classifica, la KTM di Miguel Oliveira a prendersi il terzo posto precedendo Zarco e Viñales, non proprio brillantissimo in questa sessione. Sesto Joan Mir con la sua Suzuki, seguito da Aleix Espargaro su Aprilia e dal fratello Pol su KTM. Nono Nakagami dopo il miglior tempo di questa mattina, mentre Jack Miller completa la top ten. Solo dodicesimo Valentino Rossi, mentre le due Ducati di Petrucci e Dovizioso non vanno oltre il 14° e il 15° tempo. L'articolo MotoGP ... Leggi su sportfair

Johann Zarco, francese dell’Avintia, con un’intervista ha voluto fare il recap dell’inizio Mondiale 2020, con uno sguardo a Brno Johann Zarco, pilota dell’Avintia, ha parlato in un’intervista delle pr ...

Quarto miglior tempo per Franco Morbidelli a 353 millesimi sulla Yamaha Petronas, seguito da Pol Espargarò a 379 su Red Bull Ktm.Decima posizione per la Ducati Andrea Dovizoso con un ritardo di 676 mi ...

