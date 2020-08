Mobilità, Anas: al via il fine settimana da bollino nero (Di venerdì 7 agosto 2020) Mobilità Anas: al via il fine settimana da bollino nero. divieto di transito dei mezzi pesanti oggi dalle 16.00 alle 22.00, domani dalle 8.00 alle 22.00 e domenica dalle 7.00 alle 22.00 previsto traffico intenso, in direzione sud, sulle principali direttrici verso le località di mare e in uscita dai centri urbani tutte le notizie sulla viabilità sui canali Web e Social di Anas Nel terzo fine settimana di mobilità estiva scatta il bollino nero per la mattinata di sabato, mentre per il pomeriggio di oggi, nella seconda parte della giornata di domani e per domenica, previsto bollino rosso su tutte le strade e autostrade italiane. Lungo i 30 mila km di rete ... Leggi su meteoweb.eu

