Messina: operazione Gdf a Taormina, 17 alberghi non versavano la tassa di soggiorno (2) (Di venerdì 7 agosto 2020) (Adnkronos) – Più in particolare, dall’analisi della documentazione acquisita agli atti dell’indagine, emergeva, come gli albergatori “avessero ricevuto apposite diffide di pagamento, alle quali, tuttavia, rimanevano totalmente indifferenti”.“Il ‘sistema criminoso” oggi disvelato ha consentito ai legali rappresentanti delle imprese oggetto di approfondimento di trattenere, complessivamente, negli anni dal 2013 al 2018, l’importo totale di 468.000 euro, rendendosi in tal modo responsabili, in ragione della loro qualità di incaricati di pubblico servizio, del reato di peculato”. Per le Fiamme gialle “Le attività investigative testimoniano, ancora una volta, l’impegno della Guardia di Finanza e della Procura della Repubblica di Messina nella lotta alla mala gestio dei ... Leggi su meteoweb.eu

