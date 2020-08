Maltempo, bomba d’acqua a Foggia: blackout e città in tilt (Di venerdì 7 agosto 2020) Forte Maltempo in queste ore nel Sud Italia. Le piogge stanno interessando Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. Una bomba d’acqua si è abbattuta ieri sera a Foggia provocando allagamenti e disagi agli automobilisti, impegnando i vigili del fuoco in almeno una cinquantina di interventi e provocando anche un blackout in tutta la città. Gli uomini del 115 hanno tratto in salvo alcuni automobilisti rimasti bloccati nelle loro autovetture semi sommerse dall’acqua che arrivava in alcuni tratti ad altezza d’uomo. In via Caggese è stato soccorso un uomo che ha trovato riparo sulla capotta del proprio mezzo. Box, garage e abitazioni allagati, in particolar modo in via Manerba, via Leone XIII, Via Leopardi. Ma anche alla periferia nord in viale Candelaro, in via Lucera e via ... Leggi su meteoweb.eu

“La bomba d’acqua che si è abbattuta la notte scorsa su Lesina, in provincia di Foggia, ha compromesso irrimediabilmente l’economia agricola del territorio, mettendo in ginocchio la quasi totalità del ...

