Le vacanze social di Cutrone: l’attaccante della Fiorentina protagonista di una gita in canoa (Di venerdì 7 agosto 2020) L'attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, si rende protagonista di alcuni scatti social riguardo alle vacanze. L'ex centravanti del Milan si è dedicato ad una bella gita in canoa insieme agli ex compagni rossoneri Calabria e Conti.IL POST DI Cutroneembedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CDmRNHRpnnc/" Le vacanze social di Cutrone: l’attaccante della Fiorentina protagonista di una gita in canoa ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

GuggenheimPGC : Con questa iconica immagine di Peggy vi auguriamo buone vacanze. Il museo è aperto dal venerdì al lunedì, dalle 10… - mirkocalemme : Seguendo sui social le vacanze di #Osimhen in Nigeria, ho cercato un documentario su #Makoko, la 'Venezia Nera' all… - ItaSportPress : Le vacanze social di Cutrone: l'attaccante della Fiorentina protagonista di una gita in canoa -… - violanews : FOTO - Cutrone e le vacanze social: gita in canoa con gli ex compagni -

Quest’anno niente spiagge paradisiache per Wanda Nara e suo marito Mauro Icardi: i due, per impegni di lavoro, sono rientrati a Parigi, ma non rinunciano al relax a bordo piscina in compagnia dei figl ...

Aurora Ramazzotti condivide con i fan uno scatto delle sue vacanze da sogno: i fan nel vedere la foto rimangono senza parole. L’estate di Aurora Ramazzotti è cominciata con una nuova ed emozionante es ...

