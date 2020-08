Lazio, David Silva più vicino: le ultime (Di venerdì 7 agosto 2020) Sembrava un sogno di mezza estate, potrebbe trasformarsi in realtà. David Silva alla Lazio è più di una suggestione, è un’ipotesi concreta. Non scontata, perché il valore del giocatore sta spingendo diverse società a farsi avanti, ma possibile. Tare ha già incontrato lo spagnolo. Una cena informale, per presentare a Silva il progetto Lazio. Il giocatore nelle ultime ore sembra essersi convinto a sposare l’idea biancoceleste. Ora manca l’accelerata finale per la fumata bianca. La dirigenza laziale ha messo sul piatto un’offerta di tutto rispetto: quasi 5 milioni di euro. Quasi la metà di quanto lo spagnolo percepiva al Manchester City, con cui il contratto è scaduto in estate, ma la prospettiva di un ... Leggi su italiasera

DiMarzio : #Lazio, David Silva più vicino: segnali positivi e fiducia che aumenta - TuttoMercatoWeb : Lazio, David Silva ha detto sì: il fratello ha già visitato il centro sportivo di Formello - MarioGiunta : Lazio, David Silva sempre più vicino: accelerata nella trattativa! ???? #sslazio Lazio, accelerated in the negotia… - MrBaro_ : @21LVA Ti aspettiamo a Roma David! SS LAZIO! ?? - italiaserait : Lazio, David Silva più vicino: le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio David Lazio, David Silva ha detto sì: pronto un contratto da 4 milioni a stagione Il Messaggero Lazio, David Silva ha detto sì… Ma prima la Champions

ROMA – Boom. David Silva ha scelto la Lazio. Se non ci saranno intoppi o ripensamenti dell’ultimo minuto, che con Lotito di mezzo possono sempre sbucare all’improvviso, l’asso spagnolo nel weekend, su ...

Calciomercato Lazio, papà David Silva: “Serie A destinazione gradita”

David Silva alla Lazio, ci siamo. A ‘Ondacero’ il papà del campione spagnolo ha confermato la possibilità di un trasferimento del figlio in Italia: “La Serie A gli piace molto e gli piacerebbe molto a ...

ROMA – Boom. David Silva ha scelto la Lazio. Se non ci saranno intoppi o ripensamenti dell’ultimo minuto, che con Lotito di mezzo possono sempre sbucare all’improvviso, l’asso spagnolo nel weekend, su ...David Silva alla Lazio, ci siamo. A ‘Ondacero’ il papà del campione spagnolo ha confermato la possibilità di un trasferimento del figlio in Italia: “La Serie A gli piace molto e gli piacerebbe molto a ...