La Partita del Cuore a settembre su Rai1. Nuova formula e Alessandra Amoroso primo capitano donna (Di venerdì 7 agosto 2020) Alessandra Amoroso La musica scende in campo… per la musica. La Partita del Cuore – consueto appuntamento calcistico che da quasi trent’anni anni è uno degli storici appuntamenti di Rai1 - tornerà il 3 settembre. Una data ‘eccezionale’, se pensiamo che la manifestazione è sempre andata in onda tra maggio e giugno, mentre quest’anno – causa Coronavirus – è slittata. A scendere in campo – stavolta nello stadio Bentegodi di Verona – saranno personaggi della musica, dello spettacolo, dello sport, tutti ‘impegnati’ per un fine comune, che mai come quest’anno interessa da vicino gli artisti. Chi vincerà la Partita del Cuore? – Edizione ... Leggi su davidemaggio

Inter : ?? | GRUPPO Camminata mattutina a Düsseldorf, tutti uniti in vista del match di stasera ???? ??… - bonucci_leo19 : Non il risultato che volevamo. Adesso pensiamo a festeggiare sabato la vittoria del campionato e poi concentriamo t… - pisto_gol : Il “paseo d’onor”che Juve e Roma hanno tributato all’arbitro Rocchi nella sua ultima partita sarebbe cosa bella, e… - enzo_acca : @ENRY_N10 <Stai vincendo 2 a zero e non sei mai certo di avere la partita in pugno. Spero la cosa cambia con l'appo… - pupazzaro : @pin_klo na vorta me la vojo vede co te la partita: la sequenza de commenti è esattamente il mio stato d’animo de i… -

Ultime Notizie dalla rete : Partita del Partita del cuore al Bentegodi il 3 settembre L'Arena Una boccata d’ossigeno da otto milioni per le casse dei Comuni dell’Unione

In arrivo una nuova boccata di ossigeno per i Comuni dell’Unione dell’Empolese Valdelsa. Governo e ministero dell'Interno, infatti, hanno in questi giorni pubblicato gli stanziamenti per gli enti loca ...

Esa, il carrozzone che continua a fare gola ai partiti

Un affare da Prima repubbblica, con giochi di potere e spartizione di nomine. La nomina di Giuseppe Catania a presidente dell'Esa ha riportato l'attenzione sui criteri seguiti dal governo Musumeci nel ...

In arrivo una nuova boccata di ossigeno per i Comuni dell’Unione dell’Empolese Valdelsa. Governo e ministero dell'Interno, infatti, hanno in questi giorni pubblicato gli stanziamenti per gli enti loca ...Un affare da Prima repubbblica, con giochi di potere e spartizione di nomine. La nomina di Giuseppe Catania a presidente dell'Esa ha riportato l'attenzione sui criteri seguiti dal governo Musumeci nel ...